Xiaomi discute la sua nuova camera interna al display

Dopo aver presentato, subito dopo la rivale Oppo, la sua personale camera interna al display, Xiaomi ha deciso di rilasciare le prime informazioni ufficiali in merito alla nuova tecnologia. Difatti non molto tempo fa Wang Xiang, l’SVP dell’azienda cinese ha pubblicato in un tweet una serie di slide esplicative.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019

Secondo quanto riportato il tutto funzionerebbe tramite l’implementazione di un display low-reflective dotato di una notevole capacità di trasmissione, posto sopra la camera frontale, a sua volta situata nella parte superiore dello smartphone. Lo speciale display sarebbe in grado di divenire trasparente ogni volta che si aziona la camera per selfie, interagendo anche con quest’ultima. Difatti i documenti affermano che il display agirebbe in combinazione con le lenti della fotocamera, in modo da far entrare più luce e donare maggiore qualità ai propri selfie.

La camera interna al display di Xiaomi promette grandi rivoluzioni in ambito fotografico

Infine Xiaomi ha aggiunto che il fatto che la camera in questione non sia visibile donerebbe maggiore libertà di implementazione per l’azienda, la quale potrebbe utilizzare un sensore fotografico dalle dimensioni molto più estese. Non rimane quindi che attendere l’arrivo del primo smartphone dotato di tale tecnologia.