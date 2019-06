GameStop: crollano le vendite, fallimento vicino?

Continuano ad arrivare notizie negative per GameStop, i risultati finanziari del primo trimestre del 2019 vedono dati negativi in praticamente tutti i campi, le vendite globali sono diminuite del 13,3% su base annua, le vendite di hardware sono calate del 35% e quelle software del 4,3%. L’unico settore positivo è quello dei gadget da collezione con aumento delle vendite del 10,5%.

GameStop: i risultati finanziari causano un crollo delle azioni

Questi dati non sono inattesi. L’attuale generazione di console volge al termine(con l’eccezione di Switch) ed è naturale aspettarsi un calo, oramai i consumatori attendono le nuove console. Purtroppo però questo non è il primo anno in cui GameStop va male, e la concorrenza digitale non lascia presagire un miglioramento a breve.

Ad aggiungersi a questi dati preoccupanti vi è stato anche un crollo delle azioni della società americana, in borsa vi è stato un calo del 36% in un giorno che hanno portato il valore di una singola azione a 4,90$. Il futuro dell’azienda appare nebuloso, riusciranno a risollevarsi o faranno la triste fine di Blockbuster?

