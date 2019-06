Grandia HD Collection: in arrivo su Switch e PC

GungHo Online Entertainment ha annunciato la Grandia HD Collection per Nintendo Switch che conterrà le remaster di due Jrpg storici e amatissimi dal pubblico, i primi due capitoli di Grandia. I due titoli sono previsti anche in versione PC dove però verranno venduti separatamente con il nome di Grandia HD Remaster e Grandia HD Remaster II.

Grandia HD Collection: previsto il doppio audio Jap/Eng

Queste nuove versioni prevedono un’interfaccia utente migliorata e ovviamente una grafica con una risoluzione aumentata e texture di alta qualità. Anche i filmati originali saranno rivisitati. Gli utenti PC beneficeranno del supporto widescreen, delle risoluzioni personalizzabili e del supporto agli Achievements di Steam.

Anche l’audio giapponese e inglese è confermato con entrambe le lingue supportate, purtroppo al momento non è confermata la presenza dei sottotitoli in italiano. Maggiori informazioni sulla Grandia HD Collection saranno svelate all’E3 2019 quindi rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.