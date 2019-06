Call of Duty: un annuncio di lavoro confermerebbe Treyarch per il capitolo del 2020

Call of Duty, come da prassi, tornerà anche alla fine di quest’anno con l’appena annunciato soft reboot di Modern Warfare. Nell’ultimo periodo, però, si sta anche parlato del capitolo in uscita nel 2020, il quale potrebbe essere ad opera di Treyarch. Nuove indiscrezioni confermerebbero tale realtà.

Call of Duty: il capitolo del 2020 sarà Black Ops 5?

Come vi abbiamo già riportato, Jason Schreier di Kotaku ha dichiarato che a causa di alcuni problemi interni tra Sledgehammer Games e Raven Software, il titolo della serie sparatutto di Activision in uscita nel 2020 sarebbe passato nelle mani di Treyarch. Recentemente, è stato trovato un annuncio di lavoro della stessa software house per la carica di Senior Tool Engineer per lo sviluppo di un gioco tripla A in uscita il prossimo 2020. Tale annuncio confermerebbe, difatti, le voci divulgate dal giornalista di Kotaku. Che possa quindi essere Black Ops 5 il prossimo capitolo della serie? Non ci resta che aspettare il prossimo anno.