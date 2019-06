Sony: non smetteremo di fare giochi story-driven

Sony è indubbiamente al vertice di questa generazione grazie alle vendite hardware e software. Titoli come Uncharted 4 e God of War, oltre ad aver convinto la critica hanno sbancato fra il pubblico. Quindi non è un grossa sorpresa che l’amministratore delegato di PlayStation affermi che non hanno intenzione di cambiare la loro formula.

Sony: i titoli single player non mancheranno mai dal nostro catalogo

Il CEO Jim Ryan in un’intervista con CNET ha affermato:

“Non abbiamo mai avuto un successo maggiore con i nostri giochi basati sulla narrativa di quello che stiamo avendo in questo momento, quindi perché dovremmo smettere di farli?”

L’arrivo di titoli come Death Stranding, The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima è la conferma che Sony non ha intenzione di mollare la presa, e questa è un’ottima notizia per chi ama i giochi single player basati sulle storie.

