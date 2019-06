Fire Emblem Three Houses dà il benvenuto al personaggio di Annette

Fire Emblem Three Houses, nuovo capitolo della serie RPG di Koei Tecmo, continua a presentare, tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, i personaggi principali che caratterizzeranno la campagna principale del gioco. Oggi è il turno di Annette.

Fire Emblem Three Houses: qualche dettaglio su Annette della Casa dei Leoni Blu

Il nuovo personaggio presentato da Koei Tecmo si chiama Annette e fa parte della Casa dei Leoni Blu. Figlia del Barone Dominique, è nota per la sua intelligenza e la sua etica basata sul lavorare sodo. Sfortunatamente, è incline ad essere sviata e perdere la propria via, portando lei e chi le sta intorno a fallimenti e frustrazioni. È in ottimi rapporti con un altro membro della Casa dei Leoni Blu, Mercedes. Il titolo arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.