GreedFall: annunciato il periodo di lancio con uno story trailer

Focus Home Interactive e gli sviluppatori Spiders Games hanno annunciato che GreedFall sarà lanciato per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam a settembre. Insieme all’annuncio del periodo di uscita è stato mostrato uno story trailer in vista dell’ E3 2019.

GreedFall: un RPG ambientato su un’isola remota

Il trailer ci mostra l’epica storia e ambientazione di GreedFall, mentre coloni, mercenari e cacciatori di tesori partono dal vecchio continente per convergere su un’isola remota che trasuda di magia. Il nostro compito sarà quello di trovare una cura per salvare il nostro continente natale da una malattia devastante.

Trattandosi di un gioco di ruolo ogni missione potrà essere affrontata in maniera diversa, e ogni azione intrapresa sia che si tratti di uccidere un nemico o di usare il nostro carisma per cambiare gli eventi andrà a influire sul mondo di gioco.

