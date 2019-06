Persona 5 The Royal: nuovo trailer per Kasumi Yoshizawa, svelata la Limited Edition

Persona 5 The Royal è la versione aggiornata e migliorata del titolo RPG di Atlus uscito nel 2017 e acclamato da pubblico e critica. Questa nuova versione promette tante migliore alla struttura di gioco, oltre a nuovi contenuti e personaggi. Tra questi ultimi, spicca sicuramente la figura di Kasumi Yoshizawa.

Persona 5 The Royal: svelati i contenuti della Limited Edition

Il personaggio di Kasumi Yoshizawa è sicuramente la principale novità all’interno dell’economia ludica del gioco Atlus, poiché aggiungerà anche nuovi dettagli e approfondimenti alla storia e ai personaggi principali. Recentemente è stato pubblicato un nuovo trailer incentrato proprio su Kasumi e il suo Persona Cendrillon, oltre ad essere stati svelati i contenuti della Limited Edition, non ancora confermata per il mercato occidentale. Tale edizione, chiamata The Straight Flush Edition, conterrà:

Special Box con un artwork di Shigenori Soejima

Un art book con copertina rigida di 48 pagine

Un CD con la Soundtrack

T-Shirt disegnata dal team di P-Studio

Costumi aggiuntivi per i Phantom Thieves

La Limited Edition avrà un costo di 13,800 yen, circa 115 euro. Il gioco sarà disponibile in Occidente durante il 2020 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.