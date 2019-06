Darksiders Genesis compare su Amazon, svelati la copertina e i primi dettagli

Darksiders Genesis, negli ultimi giorni, è stato più volte al centro di rumor e speculazioni, per poi essere confermato dal sito ufficiale di E3 Coliseum. Oggi, Amazon ha pubblicato in anticipo la scheda dedicata al gioco, svelandone i primi dettagli e la cover.

Darksiders Genesis: Guerra e Conflitto uniti contro Lucifero

Tramite la pagina di Amazon, visibile qui, sono emersi i primi dettagli riguardanti lo spin off della serie dedicata ai Cavalieri dell’Apocalisse. Questo nuovo capitolo è sviluppato da Airship Syndicate, autori di Battle Chaser: Nightwar e sarà un action con visuale isometrica. Nel gioco impersoneremo i Cavalieri Guerra e, per la prima volta, Conflitto in un’avventura contro Lucifero e i suoi demoni per sventare una cospirazione demoniaca atta a sconvolgere l’Equilibrio di tutto il Creato. Il titolo, che sarà un prequel alle vicende narrate nei capitoli principali, sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch in una data non ancora comunicata. Restiamo in attesa dell’annuncio ufficiale da parte di THQ Nordic.