Google Stadia: a poche ore dal lancio emergono nuovi rumor sul prezzo

Secondo un leak del sito Lapresse.ca, Google Stadia, il servizio di streaming di giochi del gigante di Internet, verrà lanciato a novembre di quest’anno. L’abbonamento avrà un costo di poco inferiore ai $9 al mese, prezzo al quale sarà garantito lo streaming fino a 4K/60fps.

Google Stadia: abbonamento per i giochi vecchi, i nuovi saranno venduti singolarmente?

Sempre secondo il leak fra i giochi presenti nel servizio al lancio ci saranno: Destiny 2, The Division 2, Assassin’s Creed Odyssey, Doom e i tre più recenti giochi della serie Tomb Raider. Ma solo i giochi più vecchi saranno inclusi nell’abbonamento, l’accesso ai nuovi titoli dovrà acquistato separatamente.

Inizialmente per avviare Stadia sarà necessario possedere Chromecast, in seguito il servizio funzionerà con qualsiasi dispositivo Google che esegue Chrome. Una founder’s edition includerà il gamepad di Google, un Chromecast Ultra, Destiny 2 e tre mesi di abbonamento al prezzo di $126.

Il lancio dovrebbe essere effettuato in 14 diverse nazioni, i requisiti minimi per usufruire del servizio saranno 10mbps in download e 1mbps upload mentre saranno necessari 35mbps per i 4K.

Oramai non ci resta altro che attendere poche ore per vedere se questi rumor verranno confermati. La presentazione di Google Stadia avverrà oggi alle ore 18 italiane.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.