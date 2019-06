Darksiders Genesis si mostra nel trailer di annuncio

Darksiders Genesis, dopo i primi dettagli svelati tramite la pagina di Amazon, è stato annunciato ufficialmente da THQ Nordic e il team di sviluppo Airship Syndicate, autori di Battle Chaser: Nightwar, con un trailer cinematografico.

Darksiders Genesis: Conflitto entra in azione

Il gioco fungerà da prequel per i capitoli principali e vedrà i Cavalieri Guerra e Conflitto entrare in azione contro Lucifero e suoi demoni per salvare l’Equilibrio della Creazione. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e la neonata Google Stadia. Al momento non è ancora stata rilasciata una data di uscita. Di seguito il trailer di annuncio cinematografico.