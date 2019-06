Doom Eternal: ecco il teaser trailer in occasione dell’E3 2019

Durante il corso delle ultime ore, Bethesda ha recentemente pubblicato attraverso Twitter un nuovo teaser trailer focalizzato esclusivamente su Doom Eternal, titolo che sarà presente all’E3 2019. Ebbene, proprio per festeggiare l’inizio imminente della fiera losangelina, i giocatori possono nuovamente vedere la produzione in azione nel nuovo brevissimo filmato.

Inoltre, ci tenevamo a ricordarvi che l’opera verrà mostrata nuovamente durante il corso della conferenza Bethesda all’E3 2019, dove, presumibilmente, l’azienda svelerà ufficialmente la data d’uscita del violentissimo FPS con protagonista il Doom Slayer. L’opera è prevista per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch nel 2019.

"What you interfere with now is bigger than you can imagine."

DOOM Eternal at the Bethesda #E3 Showcase, live on June 9 at 5:30pm PT. https://t.co/wbaEAaAxjy #BE3 pic.twitter.com/qSwOHmPUJV

