PlayStation 5: annunciato il cross-save con ps4

Su PlayStation 5 i giocatori potranno trasferire i salvataggi dai loro giochi per PlayStation 4 nella nuova console. Tradizionalmente, quando arriva una nuova generazione di console, i giocatori devono ricomprare i giochi e ricominciare dall’inizio. I salvataggi non vengono trasferiti, motivo per cui molti giocatori attendono prima di acquistare l’hardware di nuova generazione.

PlayStation 5: caricamenti dei giochi più veloci e grafica migliorata

Questo cambierà con la PlayStation 5: i recenti brevetti depositati da Sony oltre alla retrocompatibilità parlano di un sistema di trasferimento dei salvataggi, anche se non è ancora chiaro come avverrà, possiamo ipotizzare l’utilizzo di chiavette USB e quello del Cloud. La console Sony migliorerà anche le prestazioni dei vecchi giochi, inoltre saranno utilizzati gli SSD che ridurranno i tempi di caricamento.

Sony ha inoltre intenzione di migliorare il servizio di gioco in streaming di PlayStation Now, che beneficerà della partnership recentemente annunciata con Microsoft per lavorare su Azure, il servizio di cloud computing della società di Redmond.

