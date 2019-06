Gylt: ecco il trailer dell’esclusiva Stadia

Durante la scoppiettante live dedicata a Google Stadia, l’azienda americana ha svelato il trailer ufficiale di Gylt, gioco Horror sviluppato da Tequila Works, in arrivo esclusivamente sulla piattaforma streaming. Il video sottostante mostra Sally, la protagonista, alle prese con un mondo spaventoso.

Stando a quanto riportato la giovane protagonista dovrà vedersela con un mondo terrificante, popolato da creature oscure decisamente pericolose, le quali attentano alla sua vita. Emily dovrà quindi viaggiare molto per ritrovare sua cugina Emily, recentemente scomparsa. Nonostante non siano state fornite molte informazioni in termini di gameplay, dalla descrizione del trailer viene indicato che si tratterà di un “haunting single player puzzle adventure“, segno che non occorrerà soltanto scappare dalle mostruose creature, ma sarà anche necessario superare degli enigmi per proseguire.

In Gylt, titolo esclusivo Stadia, il giocatore dovrà farsi strada in un mondo pericoloso e spaventoso

Non rimane quindi che attendere il lancio del titolo, previsto nel 2019 esclusivamente su Google Stadia.