Annunciato il Nokia 2.2: sul mercato da luglio a partire da 109 euro

Durante un recente evento per la stampa, Nokia ha annunciato un nuovo prodotto che va ad aggiungersi alla sua linea di smartphone: si tratta del Nokia 2.2, il base di gamma della compagnia, che verrà reso disponibile dalla prima settimana di luglio.

Nokia 2.2 è un entry level di tutto rispetto

Il Nokia 2.2 andrà a posizionarsi nella fascia entry level e verrà venduto a partire da 109 euro, un prezzo decisamente aggressivo in rapporto alle caratteristiche di sistema, che vedranno l’inclusione di 2 o 3 GB di memoria RAM, un sistema per il riconoscimento facciale e un pulsante per l’assistente di Google.

A muovere il tutto sarà la piattaforma Android One, progetto di Google volto a rendere diversi smartphone il più possibile simili alla distribuzione stock del sistema operativo di Mountain View: anche il Nokia 2.2, come i suoi fratelli maggiori e ogni telefono di Nokia a partire dal 2017, potrà quindi beneficiare di 3 anni garantiti di aggiornamenti legati alla sicurezza e 2 anni di update per il software.

L’obiettivo del nuovo “low cost” di Nokia è quello di porsi in seria concorrenza con dispositivi come gli Xiaomi Redmi e gli Honor di fascia bassa, riconquistando così una sua fetta di mercato.