Destiny 2 diventa free-to-play e cross-save e arriva su Steam e Stadia

Durante il reveal della nuova espansione di Destiny 2, denominata Shadowkeep, Bungie ha annunciato importanti ristrutturazioni per quel che riguarda l’esperienza di gioco generale legata al suo FPS MMO, soprattutto alla luce del recente divorzio da Activision. La versione base del gioco diventerà infatti free-to-play, allo scopo di accogliere quanti più giocatori possibile.

Destiny 2, si cambia: arrivano cross-save e free-to-play

Questa versione del gioco, denominata Destiny 2: New Light, verrà lanciata il prossimo 17 settembre, lo stesso giorno dell’espansione, e includerà tutti i contenuti dell’Anno 1: saranno dunque compresi la campagna e le attività base del gioco, compreso l’endgame disponibile al day-one e il raid Il Leviatano, ma anche i mini-DLC La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica, con annessi pianeti, quest, NPC e raid lair.

Tutto il resto, spiegano Luke Smith e Mark Noseworthy di Bungie, verrà venduto in formato stand-alone e costituirà un naturale proseguimento di una base che, invece, verrà offerta gratuitamente. Sarà dunque possibile, accedendo al negozio di Destiny 2 dal prossimo autunno, acquistare tutti i contenuti come si desidera, senza pass annuali o cose simili.

Destiny 2 arriverà su Steam e Google Stadia

Smith e Noseworthy hanno poi parlato della necessità di espandere Destiny 2 su quante più piattaforme possibili: per questo motivo, il gioco arriverà anche su Google Stadia, mentre la versione PC “tradizionale” migrerà da Battle.net a Steam, scelta, quest’ultima, obbligata per via della separazione fra Bungie e Activision Blizzard.

Collegando entrambi i propri account su Bungie.net, i giocatori in possesso di contenuti su Battle.net potranno riscaricarli senza problemi su Steam, senza alcuna perdita di licenze, per poi acquistare, se lo vorranno, la nuova espansione. Così come le altre piattaforme, i giocatori PC non avranno alcun problema a trasferire i dati di gioco salvati e i propri guardiani, grazie al supporto al cross-save, universale per tutte le piattaforme (malgrado con Sony ci sia stato qualche piccolo “problema” che verrà comunque risolto entro il lancio di Shadowkeep).

Voi che ne pensate? Siete convinti del cambio di rotta impresso da Bungie a Destiny 2 quest’anno?