Destiny 2: Bungie annuncia l’espansione Shadowkeep, focus sugli aspetti RPG e raid nel Giardino Nero

Dopo aver diffuso importantissime novità sul futuro e sul cambio di marcia e di filosofia impresso a Destiny 2, Bungie ha incentrato quasi completamente la seconda parte del suo ultimo ViDoc su Shadowkeep, la nuova espansione che traghetterà l’FPS MMO nell suo terzo anno di vita.

Con Shadowkeep, Destiny 2 torna sulla luna

L’espansione, brevemente anticipata da un reveal trailer in cui si nota il ritorno di Eris Morn, verrà pubblicata il prossimo 15 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre ad essere disponibile al lancio di Google Stadia. Shadowkeep, secondo Bungie, dovrebbe focalizzarsi maggiormente sulle componenti da gioco di ruolo di Destiny 2, segnando dunque una sorta di ritorno verso lo stile per certi versi più complesso del primo capitolo.

Il DLC sarà ambientato sulla Luna e avrà nuove zone social, nuove attività e nuove quest endgame, ma la vera novità sta nella corposa rivoluzione del sistema legato all’equipaggiamento: Bungie, infatti, ha intenzione di rendere ben più personalizzabili i singoli perk. Sarà possibile, con questo sistema, modificare in maniera molto profonda il proprio equipaggiamento leggendario, realizzando build davvero uniche: il come, però, non è ancora del tutto chiaro. Sembrerebbe confermato, invece, il massimo livello di potere, che dovrebbe essere fissato a 800.

Il nuovo raid riporterà i giocatori nel Giardino Nero, luogo fondamentale per la storia del primo capitolo, il quale, solitamente abitato dai Vex, dovrebbe essere stato completamente stravolto dall’arrivo dell’alveare. Anche le skill dei Guardiani subiranno qualche intervento, volto a rendere l’azione ancor più spettacolare: Stregoni e Titani potranno eseguire un nuovo attacco, che permetterà loro di scagliare in aria i nemici (anche i più grossi, come orchi e abomini) con un potente pugno. I cacciatori, invece, potranno disporre di un proprio, differente attacco con due pugnali.

Shadowkeep: prezzi ed edizioni

A differenza dei contenuti Anno 2 che verranno venduti singolarmente d’ora in avanti, l’espansione avrà anche un proprio Annual Pass, in maniera simile a Forsaken lo scorso settembre. Il costo dell’espansione singola sarà di 35 euro, mentre l’edizione Digital Deluxe, che comprenderà l’Annual Pass e in generale tutti i contenuti Anno 3, verrà venduta al prezzo di 60 euro. Destiny 2: Shadowkeep sarà giocabile dal day one senza alcuna barriera fra una piattaforma e l’altra, grazie al promesso supporto al cross-save.