Tom Holland interpreterà Nathan Drake nel film di Uncharted

Uncharted, oltre ad essere una popolare serie di videogiochi, diventerà anche un film, che da anni è in fase di realizzazione. Da poco vi avevamo informato del fatto che finalmente si era trovato un regista per guidare il progetto e da qualche ora è stata comunicata un informazione ancora più interessante.

Uncharted: quando arriverà il lungometraggio

Come ha riportato The Hollywood Reporter, l’opera, che avrà come protagonista Tom Holland (Spider-Man: Homecoming, Avengers Endgame), arriverà nelle sale il 18 dicembre 2020. Siamo fiduciosi che giunga qualche altro dettaglio, visto che per il trailer siamo ancora troppo distanti dal lancio per vederlo ufficialmente.