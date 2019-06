Birds of Prey sarà il lungometraggio DC con il più basso budget

Birds of Prey è la nuova opera DC, diretta da Cathy Yan (Dead Pigs), che vedrà come protagonista Harley Quinn insieme ad altri personaggi femminili come Huntress, Black Canary e Renee Montoya. Circa due mesi fa vi avevamo comunicato la fine ufficiale delle riprese, mentre oggi è stato diffuso un altro dettaglio sul progetto.

Birds of Prey: quanto è costato?

La testata Vogue ha infatti riportato la notizia che il budget del film è stato di 75 milioni di dollari, il più basso tra le pellicole Detective Comics uscite fino ad ora. Questo ovviamente se da una parte non significa granché, visto che la qualità del lungometraggio non è da valutare in base ai soldi investiti, dall’altra fa riflettere sul fatto che la casa fumettistica ha scommesso poco sul prodotto, anche considerando che si tratta di una nuova IP. Vedremo se la realizzazione riuscirà a far breccia nel cuore degli appassionati di cinecomic.