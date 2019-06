Days Gone: disponibile la modalità Sopravvivenza

Days Gone, l’esclusiva PlayStation 4 targata Sony Bend Studio, ha finalmente accolto la nuova modalità Sopravvivenza, che rende lo sparatutto survival open-world ancora più difficile, proponendo nuove sfide. La nuova modalità introduce un’interfaccia ridotta, che non prevede gli indicatori di consapevolezza e le silhouette dei nemici. L’HUD è disattivato, ma è possibile visualizzarlo temporaneamente attivando la Vista da superstite. Inoltre, sono disponibili nuove skin per la moto e trofei inediti, che possono essere sbloccati solo in modalità Sopravvivenza. Vi ricordiamo che il content update è disponibile gratuitamente.

Days Gone: arrivano le sfide settimanali

Nel corso del mese di giugno verranno introdotte le sfide (dodici sfide in dodici settimane). Ogni settimana, sarà quindi disponibile una nuova sfida basata sul combattimento, sulla moto o sulle orde, ciascuna con regole e modificatori di punteggio unici.

Completare le sfide vi permetterà di guadagnare speciali toppe che garantiscono vantaggi di gioco, come l’incremento dell’energia, la rigenerazione più veloce del vigore, costi inferiori in termini di concentrazione, maggiore resistenza delle armi da mischia, precisione di mira dalla moto più elevata e molto altro ancora. Da notare che tutti i vantaggi delle toppe si sommano e possono essere importati nella modalità di gioco principale.

I giocatori potranno inoltre salire di grado e guadagnare crediti utili per acquistare skin personaggio, skin moto e anelli che assicurano ulteriori vantaggi utili a completare le sfide. Per esempio, effettuare una capriola ricaricherà delle munizioni, scavalcare un ostacolo rigenererà il vigore, i colpi alla testa incrementeranno la precisione con l’arma e altro ancora. I giocatori potranno equipaggiare un massimo di due anelli alla volta, fattore che costringerà a compiere scelte strategiche per ciascuna sfida. Diversamente dalle toppe, gli anelli non potranno essere importati nel gioco principale.

Rigiocare una sfida con nuovi potenziamenti aprirà il campo a nuove opportunità di punteggio, per guadagnare ulteriori ricompense. Tutti i punteggi saranno infine inseriti in una classifica globale attraverso cui confrontarsi con i propri amici o con i giocatori di tutto il mondo.

Days Gone: la prima sfida

La prima sfida, “Senza tregua”, sarà disponibile a fine giugno. I giocatori saranno chiamati a sopravvivere a un’orda di furiosi senza fine nella cittadina di Sherman’s Camp. Il punteggio sarà stabilito in base al tempo di sopravvivenza, ma l’eliminazione di ciascun furioso garantirà tempo supplementare. Un sistema pensato per impedire strategie basate unicamente sulla fuga e che richiederà di combattere per ottenere il miglior punteggio. Sarà inoltre possibile ottenere moltiplicatori completando specifiche sfide secondarie, relative per esempio alle eliminazioni ambientali o alla raccolta di orecchie di furioso.