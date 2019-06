Olympic Games Tokyo 2020: due nuovi gameplay trailer

Dopo il trailer di un paio di mesi fa che mostrava le prime immagini in movimento e annunciava la data giapponese, Olympic Games Tokyo 2020 torna a farsi vedere. E lo fa con due video di gameplay giocati da Takeshi Matsuda, nuotatore giapponese, bronzo a Pechino 2008 e Londra 2012 nei 200 m farfalla, alle prese qui con i 100 m piani e i 100 m stile libero.

Olympic Games Tokyo 2020: in Giappone esce a luglio

Oltre alle due discipline mostrate oggi, nel titolo SEGA ce ne saranno altre 13. Dal calcio al basket, passando al tennis e al ping pong. E poi 110 metri a ostacoli, salto in lungo, lancio del martello, baseball, beach volley, boxe e BMX. In Giappone il titolo sarà disponibile dal 24 luglio 2019, mentre qui in occidente arriverà durante il 2020, su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Noi vi lasciamo ai due filmati di gameplay qui sotto.