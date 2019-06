Sakuna of Rice and Ruin: torna a mostrarsi con un gameplay trailer

Dopo un lungo silenzio, Marvelous Entertainment ha deciso di tornare a mostrare qualcosa di Sakuna of Rice and Ruin. Sul canale YouTube del publisher giapponese è stato infatti pubblicato un gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il filmato mostra una panoramica sul gameplay e il colorato mondo di gioco.

Sakuna of Rice and Ruin: in arrivo in inverno

Il titolo in questione, sviluppato da Edelweiss, combina fasi action e platform a scorrimento laterale con una robusta fase di crafting e simulazione agricola (che potete vedere nel filmato qui sotto). L’uscita del gioco è prevista, anche qui in occidente, per questo inverno su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

