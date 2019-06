Baldur’s Gate 3 sarà disponibile su Steam e GOG, non su Epic Games Store

Annunciato durante lo Stadia Connect di ieri, il nuovo Baldur’s Gate 3 si è rivelato una sorpresa molto gradita dagli appassionati del medium che, dopo tanti anni, potranno tornare ad avventurarsi nei Forgotten Realms. In attesa di avere maggiori informazioni, il CEO di Larian Studios ha svelato qualche dettaglio sulla pubblicazione del titolo.

Ai microfoni di US Gamer, il CEO di Larian Studios Swen Vincke ha affermato che il titolo RPG non arriverà su Epic Games Store poiché il team vorrebbe vedere il proprio prodotto disponibile ovunque.

Vedrete comparire la pagina di Steam. Vedrete comparire quella di GOG, ma quella di Epic Games Store no. Non vedo perché no; non credo nelle esclusive, preferisco essere ovunque.