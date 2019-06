Biomutant: il titolo action di THQ Nordic si mostra in 30 minuti di gameplay

Era da un bel po’ di tempo che il titolo action Biomutant di THQ Nordic non si mostrava in pubblico. Dopo essere stato rimandato al 2019, il titolo è entrato in una fase di sviluppo serrata per non deludere le aspettative di quello che, a conti fatti, è uno dei giochi più interessanti e originali tra quelli in uscita, che potrebbe addirittura portare qualcosa di nuovo alla formula degli action RPG open world.

Biomutant: un mondo post-apocalittico da scoprire

Un nuovo video gameplay della versione più recente della build di gioco è stato pubblicato sul canale YouTube EDGE Official. Nel video, dalla durata di circa 30 minuti, è possibile dare uno sguardo alle meccaniche principali della produzione, tra l’editor del personaggio, il combat system adrenalinico e i vari mezzi di supporto creati ad hoc dal nostro animaletto; oltre a poter ammirare la varietà di ambienti proposti dal mondo di gioco. Il titolo THQ Nordic non ha ancora una data di uscita, ma verrà pubblicato nel corso dell’anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.