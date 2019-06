Samurai Shodown: un trailer celebra il ritorno di Tam Tam

La celebre serie picchiaduro Samurai Shodown sta tornando più in forma che mai col nuovo capitolo previsto per la fine di giugno. Per agevolare il cammino verso l’uscita del titolo, SNK sta pubblicando trailer su trailer per presentare i combattenti che saranno presenti nel roster. Oggi, il nuovo trailer celebra il ritorno di uno dei personaggi più iconici.

Samurai Shodown: il ritorno del selvaggio Tam Tam

Il nuovo trailer del picchiaduro di SNK è incentrato sul personaggio di Tam Tam, selvaggio e colossale combattente che sfrutta la sua potenza fisica e la sua sciabola tribale per effettuare devastanti combo. Tam Tam è apparso per la prima volta nel lontano 1993 nel primo capitolo della serie, per poi comparire saltuariamente in quelli successivi. Il gioco sarà disponibile dal prossimo 25 giugno su PlayStation 4 e Xbox One, mentre su PC e Nintendo Switch arriverà verso la fine dell’anno. Sarà anche uno dei titoli presenti al lancio di Google Stadia.