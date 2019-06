Baldur’s Gate 3 non verrà rilasciato nel 2019

Durante lo Stadia Connect di ieri è stato annunciato, con grande sorpresa, il nuovo Baldur’s Gate 3 sviluppato dai Larian Studios. In attesa di vedere il gioco in azione, il CEO della software house ha svelato qualche dettaglio in più sulla pubblicazione durante un’intervista.

Baldur’s Gate 3: il titolo potrebbe arrivare nel 2020

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di US Gamer, il CEO di Larian Studios Swen Vincke, oltre ad aver svelato che il gioco arriverà su Steam e GOG e non su Epic Games Store, ha confermato che non verrà pubblicato nel 2019 a causa della moltitudine di lavoro di cui ha ancora bisogno. A questo punto, il titolo potrebbe uscire verso la fine del 2020 o, al massimo, all’inizio del 2021. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.