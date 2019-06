Rainbow Six Quarantine sarà il nuovo capitolo della serie Ubisoft?

A pochi giorni dall’inizio delle conferenze che daranno il via all’E3 di Los Angeles, continuano le voci e le indiscrezioni legate ai possibili annunci delle varie software house presenti sullo showfloor. Gli ultimi rumor vorrebbero Ubisoft annunciare Rainbow Six Quarantine, nuovo capitolo della serie sparatutto.

Rainbow Six Quarantine nato dalle ceneri di Pioneer

Secondo il giornalista di Kotaku Jason Schreier, Ubisoft avrebbe programmato la pubblicazione del nuovo R6 entro la fine del nuovo anno fiscale (entro aprile 2020). Questo nuovo capitolo sarebbe uno sparatutto in prima persona cooperativo a tema spaziale, nato dalle ceneri di quello che doveva essere Pioneer: titolo di esplorazione spaziale, svelato da una missione secondaria di Watch Dogs 2, sviluppato sotto la direzione di Alex Hutchinson e poi cancellato per diventare, per l’appunto, il nuovo Rainbow Six. Nel caso fosse ufficiale, questo nuovo titolo andrebbe a soddisfare tutti quei giocatori rimasti delusi dalla deriva multiplayer intrapresa dalla serie con Siege. Restate con noi per eventuali conferme o smentite.