Red Dead Redemption 2 – Take-Two lascia pensare ad un arrivo su PC?

L’anno scorso Rockstar ha rilasciato Red Dead Redemption 2, e il successo in termini di critica e di vendite su console è stato straordinario, ma gli utenti PC stanno ancora aspettando la possibilità di interpretare i panni di Arthur Morgan. Take-Two, di cui Rockstar è una sussidaria, non ha mai comunicato l’arrivo di una versione per home computer, ma ora si apre uno spiraglio tramite le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO della società americana.

Red Dead Redemption 2: Il ceo di Take-Two lascia uno spiraglio aperto all’arrivo su PC

Parlando durante un briefing con degli investitori, a Strauss è stato chiesto se portare Red Dead Redemption 2 su PC sarebbe stato un “layup” (un canestro facile, per chi non ha familiarità con il basket). La sua risposta è stata:

“Non c’è nessun svantaggio nel rilasciare il gioco su PC”.

Grand Theft Auto 5 su PC è stato un successo, e visto che i giochi Rockstar hanno sicuramente un enorme mercato sulla piattaforma, investire su un porting di Red Dead Redemption 2 non dovrebbe comportare rischi. Ovviamente questa dichiarazione non significa che vedremo arrivare il gioco in tempi brevi, ma anche il fatto che Rockstar sia fra le case che supportano Google Stadia fa pensare che prima o poi il titolo western arriverà finalmente anche per chi gioca su computer.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.