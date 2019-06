Yooka-Laylee e The Impossible Lair: annunciato per console e PC

Il publisher Team17 e gli sviluppatori di Playtonic Games hanno annunciato Yooka-Laylee e The Impossible Lair, il sequel Yooka-Laylee, che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC nel corso del 2019. Il gioco sarà mostrato durante l’E3 2019, che si terrà presso il Los Angeles Convention Center.

Yooka-Laylee e The Impossible Lair: un platform old-style

Tramite il Team17 veniamo a sapere che in questa nuova avventura Yooka e Laylee devono combinare le loro abilità per affrontare una serie di livelli 2.5D stimolanti e vibranti ed esplorare e risolvere enigmi in un meraviglioso mondo ultraterreno. Sarà nostro compito salvare la guardia reale della regina Phoebee.

