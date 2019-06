Parasite Eve: Square Enix presenterà un nuovo capitolo all’E3?

Parasite Eve, la serie di Square Enix che mischia la fantascienza al survival horror, è rimasta praticamente in naftalina dal 2011, anno in cui fu pubblicato il terzo episodio su PlayStation Portable. Ora in vista dell’E3 2019 sono venuti a galla dei rumor sull’imminente annuncio di un nuovo capitolo.

Parasite Eve: Square Enix deposita il marchio nel Regno Unito

A quanto pare degli utenti di NeoGAF avrebbero scoperto che Square Enix ha depositato il marchio di Parasite Eve nel Regno Unito. Il marchio registrato porta semplicemente il titolo di Parasite Eve, quindi non è chiaro se si riferisca a un potenziale remake/remaster o a un sequel.

Square Enix aveva già precedentemente depositato il marchio per lo stesso titolo a livello europeo alla fine dello scorso anno, questo unito al fatto che l’azienda giapponese si aspetta grossi risultati finanziari durante l’anno fiscale in corso fa pensare che sia veramente possibile l’arrivo di un nuovo gioco della serie.

