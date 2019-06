Destroy All Humans!: annunciato il remake per console e PC

THQ Nordic e Black Forest Games hanno annunciato un remake di Destroy All Humans! L’annuncio è stato accompagnato da un breve trailer che trovate in calce alla notizia. Il titolo originale era un gioco d’azione fantascientifico ambientato nel 1959 e sviluppato da Pandemic Studios.

Destroy All Humans!: ritornano i folli alieni

Nel gioco pubblicato nel lontano 2005 si utilizzava un alieno chiamato Cryptosporidium 137, in breve Crypto, mentre tentava di conquistare la Terra. Il titolo riprendeva gli stereotipi degli alieni rappresentati come piccoli uomini grigi a bordo di dischi volanti.

Nel trailer d’annuncio, Crypto rapisce delle mucche e ipnotizza un’intera città durante una festa di ballo, quindi il remake sembra mantenere il folle spirito del gioco originale.

Il trailer non menziona una data di uscita definitiva per il remake di Destroy All Humans!, ma dice che uscirà nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.