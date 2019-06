Godzilla vs Kong: il picchiaduro in arrivo all’E3 2019?

Arc System Works, il famoso sviluppatore di Dragon Ball FighterZ, sarebbe al lavoro su un picchiaduro intitolato Godzilla vs Kong che si collegherà al film in uscita nel 2020. Si dovrebbe trattare di un gioco in 2D, e il fatto di essere affidato a un team esperto come Arc System Works dovrebbe essere una garanzia sulla qualità del picchiaduro.

Godzilla vs Kong: il leak arriva da 4chan

Questo rumor proviene da 4chan, quindi andrebbe preso con cautela. Anche se ultimamente questi leak si stanno dimostrando accurati, come quello su Pokemon Sword and Shield, ad esempio. Fortunatamente, non dovremo aspettare a lungo per scoprire questa fuga di notizie si rivelerà esatta.

Questo perché il leaker ha dichiarato che il gioco di Godzilla vs Kong sarà annunciato ufficialmente durante la conferenza stampa E3 2019 di Microsoft, prevista per domenica 9 giugno.

Ricordatevi di visitare la nostra sezione Games.