Control: pubblicato il teaser trailer dell’E3 2019

505 Games e Remedy hanno pubblicato il teaser trailer di Control in vista dell’E3 2019, il gioco viene descritto come un sandbox che permetterà di padroneggiare una combinazione di abilità soprannaturali. Il giocatore vestirà i panni di Jesse Faden, la direttrice del Federal Bureau of Control.

Control: il gioco di Remedy darà il meglio su PC

Il gioco di Remedy, gli autori di Alan Wake e Quantum Break, su PC sfrutterà gli effetti di ray tracing in tempo reale consentiti dalle nuove schede grafiche GeForce RTX serie 20, per il momento le uniche al mondo a supportare questa tecnica di illuminazione via hardware.

Control è previsto su PC, Xbox One e PS4 per il 27 agosto, la versione per computer sarà esclusiva dell’Epic Games Store.

