Tales of Arise: leakato il nuovo gioco della serie Tales of?

Tales of Arise sarà il prossimo gioco della serie Tales of in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il leak arriva direttamente da un URL accessibile pubblicamente che contiene un elenco di giochi, ospitato sui server di Bandai Namco, e che è stato condiviso sui social media.

Tales of Arise: utilizzerà l’Unreal Engine 4

Il prossimo capitolo della serie Tales of sarà ambientato sul pianeta Dahna. La storia vedrà due personaggi, nati in mondi diversi, ognuno dei quali cercherà di cambiare il proprio destino e creare un nuovo futuro. Il gioco sarà realizzato grazie all’Unreal Engine 4 e manterrà il classico gameplay action-rpg della serie.

Come in tutti i casi di leak consigliamo cautela, anche se in questa occasione vista la fonte e le immagini appare abbastanza chiaro che vedremo la presentazione del gioco all’E3 2019.