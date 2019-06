Elden Ring: leakato il nuovo gioco di FromSoftware?

Fra gli annunci di Bandai Namco che dovrebbero essere fatti duranti l’E3 2019, ci dovrebbe essere Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware nato dalla collaborazione con George RR Martin, autore della serie fantasy A Song of Ice and Fire. Il titolo dovrebbe essere in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le informazioni arrivano da un leak effettuato sui server di Bandai Namco, quindi dovrebbero essere attendibili.

Elden Ring: due menti geniali al lavoro

Tramite questo “furto” di informazioni veniamo a sapere che Elden Ring sarà un’avventura fantasy-RPG, ambientata in un mondo creato da Hidetaka Miyazaki, autore dell’influente serie di videogiochi Dark Souls ; e George RR Martin, famoso per i libri fantasy da cui è stata tratta la serie tv Game of Thrones.

Il nuovo gioco di FromSoftware dovrebbe essere in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC