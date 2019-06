Ni no Kuni Remastered: in arrivo su PS4 e PC?

Tramite lo stesso leak che ci ha rivelato l’arrivo di Tales of Arise e di Elden Ring, il nuovo titolo di FromSoftware, ci giungono informazioni su una remastered di Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Questa remastered dovrebbe essere pubblicata su PlayStation 4 e PC.

Ni no Kuni Wrath of the White Witch: la versione originale in arrivo su Switch?

La classica storia di Level-5 ritornerà più bella che mai. Nei panni di Oliver intraprenderemo un’avventura in un mondo affascinante creato dal leggendario Studio Ghibli e accompagnati dalla musica composta dal famoso Joe Hisaishi. Oltre alla remastered in arrivo su PC e PlayStation 4, sempre secondo il leak parrebbe che la versione originale di Ni no Kuni sia in arrivo su Nintendo Switch.