Cyberpunk 2077: un leak rivela l’edizione standard

Tramite ResetEra arriva un’immagine che mostra l’edizione standard di Cyberpunk 2077, è in polacco ed è per questo che il logo in basso a destra è quello di CD Projekt e non quello Warner Bros. che pubblicherà il gioco nel resto del mondo, dato che i CDP pubblicheranno il gioco nella loro terra d’origine.

Cyberpunk 2077: in arrivo su PS4, One e PC

L’immagine sembra davvero ben fatta per essere un falso, specialmente il rendering della cartolina di Night City e la copertina dell’artbook. Il fatto che l’E3 sia in arrivo lascia pensare a una presentazione, con l’annuncio di una data di uscita, durante la conferenza Microsoft.

Il 2020 nell’angolo in alto a destra a quanto pare non è il periodo di rilascio, ma si riferisce al manuale del gioco di ruolo cartaceo. Inoltre, possiamo dire che è l’edizione standard in quanto quella di The Witcher 3 conteneva elementi simili.