Death Stranding: Kojima twitta due nuove immagini

Oggi Hideo Kojima ha deciso di twittare due nuovo foto di Death Stranding. E se Hideo mostra qualcosa del suo nuovo lavoro, bisogna riportarlo. Nello specifico, sono due foto off screen in bianco e nero, probabilmente dei playtest dello stesso Hideo. In una si vede il protagonista Sam Porter che si nasconde dietro una roccia (con il backpack e gli stivali in primo piano), nel secondo invece lui in piedi con vicino un torrente fra le montagne.

Death Stranding: due nuove immagini in bianco e nero

Nei tweet scrive che sta facendo una vita “seikatsu”, di sostentamento, perché non andrà all’E3 di Los Angeles o al Wonder Festival di Shanghai. Vi lasciamo ai due tweet, ma prima, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra video anteprima di Death Stranding.