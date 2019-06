Fire Emblem Three Houses: presentato il personaggio di Ignace

Continua la presentazione, da parte di Koei Tecmo, dei personaggi principali che caratterizzeranno le vicende della campagna principale di Fire Emblem Three Houses. Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, è stato presentato il personaggio di Ignace.

Fire Emblem Three Houses: ecco Ignace della Casa del Cervo D’oro

Il nuovo personaggio presentato da Koei Tecmo per il nuovo titolo RPG è Ignace della Casa del Cervo D’oro. Il giovane ragazzo è figlio di un mercante dell’Alleanza Leicester. Mentre il fratello ha ereditato il lavoro di famiglia, Ignace ha scelto di seguire il desiderio della sua famiglia di diventare un cavaliere. È in conflitto con sé stesso poiché, nel profondo, vorrebbe seguire la via delle Arti e della natura. Il prossimo Fire Emblem uscirà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 26 luglio.