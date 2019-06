Ghost Recon Breakpoint: un nuovo video mostra del gameplay

IGN.com ha condiviso un nuovo video gameplay di Ghost Recon: Breakpoint, che mostra una squadra di Ghost impegnata nella conquista di un campo dei Lupi. Sfortunatamente questo video di gameplay è breve, tuttavia può darà un’idea di ciò che andremo ad affrontare nel gioco.

Ghost Recon Breakpoint: la lotta per la sopravvivenza

Ghost Recon Breakpoint è descritto da Ubisoft come uno sparatutto militare ambientato in un mondo aperto, vario, ostile e misterioso che puoi giocare interamente da solo o in modalità cooperativa a quattro giocatori. Ferito, senza supporto e braccato da ex-Ghosts, devi lottare per sopravvivere mentre sei perso in Auroa, sede del gigante della Silicon Valley Skell Technology.

Il gioco uscirà il 4 ottobre e ci aspettiamo che Ubisoft mostri nuovamente qualcosa su di esso durante la conferenza dell’E3 2019.