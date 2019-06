Overwatch: un sequel potrebbe essere in sviluppo

Overwatch, lo sparatutto competitivo sviluppato da Blizzard, in questi giorni sta festeggiando il suo terzo anniversario con un evento a tema. Ben presto, il titolo FPS potrebbe ricevere un sequel, come affermato da Jason Schreier.

Overwatch: sequel con componente co-op simile a Left 4 Dead?

Secondo il noto giornalista di Kotaku, Jason Schreier, Blizzard starebbe già lavorando al sequel del titolo sparatutto con una presentazione programmata per il prossimo BlizzCon 2019. Stando a quanto afferma il giornalista, che ha ricevuto le informazioni da una fonte sicura, il sequel presenterebbe delle modalità e meccaniche incentrate anche sulla cooperativa, con un risultato che ricorda molto ciò che si è già visto in titoli come Left 4 Dead. Considerando la voglia di Blizzard di espandere l’universo e il franchise del titolo competitivo, queste voci potrebbe effettivamente rivelarsi veritiere. Non ci resta che attendere il mese di novembre (periodo in cui si svolgerà il BlizzCon) per conferme o smentite.