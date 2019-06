Fifa 20: confermata la presenza della modalità Street

EA Sports ha annunciato la modalità Volta Football di FIFA 20, si tratta in pratica di una modalità FIFA Street per il gioco che consentirà di giocare nei 3v3 Rush (senza portieri), 4v4, 4v4 Rush, 5v5 e Professional Futsal. Ci saranno diverse arene e ambienti con e senza pareti in cui giocare, tra cui un sottopassaggio ad Amsterdam, una gabbia di quartiere a Londra e un tetto a Tokyo.

Fifa 20: in Volta Football potrete personalizzare il vostro avatat

In Volta Football sarà presente la personalizzazione del vostro avatar femminile o maschile tramite vestiti, pettinature, tatuaggi ed emoticon (ci saranno microtransazioni?). Inoltre si potrà costruire la propria squadra, giocare la modalità storia Volta con il tuo avatar, giocare nella Volta League online, o usare un team di professionisti in Volta Kick-Off.

EA ha confermato che la modalità Volta Football sarà disponibile solo nelle versioni per PC, PlayStation 4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch di FIFA 20 è descritta come “Legacy Edition”. Il gioco arriverà nei negozi il 27 settembre 2019.