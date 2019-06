My Friend Pedro: svelata la data di uscita col nuovo trailer

Devolver Digital è sempre stata nota per portare su PC e console titoli altamente sopra le righe o, almeno, con elementi ben caratteristici e definiti. Non da meno è l’eccentrico action game sviluppato da DeadToast Entertainment, My Friend Pedro.

My Friend Pedro: tutti a bordo dell’Hype Train, letteralmente

Per chi non lo sapesse, questo titolo è stato definito da molti il Max Payne in 2D per via delle sue dinamiche bullet time che permettono al protagonista di rallentare il tempo in salto ed effettuare uccisioni cinematografiche in slow motion; tutto grazie all’aiuto della misteriosa banana di nome Pedro. Il nuovo trailer ci mostra le varie dinamiche di gioco attraverso uno scenario che rappresenta letteralmente l’Hype Train svelando, inoltre, la data di uscita su PC e Nintendo Switch, che è stata fissata al prossimo 20 giugno.