Black Desert Online: trailer di lancio per la classe Shai

Poche ore fa lo studio di sviluppo Pearl Abyss e il publisher Kakao Games hanno annunciato la nuova classe in arrivo su Black Desert Online. Attraverso un video, che potete vedere in fondo alla notizia, viene presentata la diciottesima classe del gioco, vale a dire Shai. Come dice il sito ufficiale, la pre-creazione del personaggio sarà disponibile su PC a partire dal 19 giugno.

Black Desert Online: ecco la nuova classe

Gli Shai sono degli halfling, dei mezziuomini, che arrivano dalla foresta Florin, a nord est di Calpheon. Usano il boomerang e una varietà di abilità focalizzate sia ad eludere il nemico che ad aiutare gli alleati. Una classe unica comparata alle altre, sottolineato ulteriormente dal fatto che sono gli unici che iniziano a livello “professional” le skill alchemy e gathering.

