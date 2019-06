Battlefield 5: tante nuove mappe multiplayer e dettagli sul Capitolo 5 dall’EA Play

Durante l’EA Play dell’E3 2019, Electronic Arts e DICE hanno avuto modo di svelare le novità in arrivo su Battlefield 5, tra cui nuove mappe per il multiplayer e qualche dettaglio sul Capitolo 5 delle Storie di Guerra, campagna principale del titolo.

Battlefield 5: il Capitolo 5 ci porterà sul fronte del Pacifico

Gli annunci relativi alle novità in arrivo sullo sparatutto di DICE si sono focalizzati sulle mappe che saranno disponibili nelle varie modalità multiplayer in arrivo durante l’estate. La prima mappa svelata si chiama Marita, ambientata nel borgo montanaro in cui è scoppiato il conflitto in Grecia. La seconda mappa, chiamata Al-Sandan, sarà ambientata in Nord Africa; più estesa di Marita e presa direttamente dalla campagna principale. Sarà disponibile a giugno in contemporanea con l’uscita del Capitolo 4. Sono state, inoltre, presentate alcune mappe in arrivo ad agosto ambientate in Francia e Norvegia, oltre alla mappa Operation Underground che riprende lo stile dell’iconica mappa Metro dei precedenti capitoli, in arrivo ad ottobre. Come già annunciato, il Level Cap è stato aumentato da 50 a 500, con ricompense e aumento di grado ogni 50 livelli. Infine, tramite alcuni concept art, sono stati svelati i primi dettagli sul Capitolo 5 delle Storie di Guerra, il quale porterà i giocatori a vivere il fronte del Pacifico durante il conflitto tra America e Giappone; l’arrivo è previsto per la fine dell’anno.