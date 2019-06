Apex Legends: presentata la Stagione 2 durante l’EA Play 2019

Il secondo gioco mostrato durante l’Ea Play, dopo Star Wars Jedi Fallen Order, è stato Apex Legends. La novità più eclatante è stata la presentazione della stagione 2, che vedrà l’introduzione di una nuova leggenda chiamata Wattson. Il costo del nuovo personaggio dovrebbe essere come al solito di 12.000 token leggenda.

Apex Legends: le novità della stagione 2

Con l’arrivo della seconda stagione sarà introdotta la L-Star, un’arma proveniente da Titanfall, che a detta degli sviluppatori si dovrebbe rivelare molto potente. La stagione 2 inizierà il 2 luglio 2019 e la durata si dovrebbe attestare sui 3 mesi.

Sempre secondo quanto riferito dagli sviluppatori presenti sul palco della presentazione, la progressione dovrebbe essere molto più veloce e quindi si arriverà più facilmente al livello 100, come premio per il raggiungimento di questo obbiettivo si riceverà una skin leggendaria della carabina. Durante la stagione dovrebbe arrivare anche un evento mappa, ma Electronics Arts non ha diffuso maggiori dettagli in proposito.

Apex Legends è disponibile come free-to-play su Xbox One, PlayStation 4 e PC.