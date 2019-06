The Sims 4: presentata l’espansione Island Living all’EA Play

Durante l’EA Play c’è stata anche occasione per parlare delle novità in arrivo sull’amato The Sims 4 il quale riceverà, a fine giugno, una nuova espansione chiamata Island Living, che promette di aggiungere tante nuove attività all’interno dell’economia di gioco.

The Sims 4: tra sirene, spiriti della natura e denuncia ambientale

La nuova espansione per il titolo simulativo di Electronic Arts ci catapulterà sull’isola di Sulani e aggiungerà nuovi oggetti estetici e cosmetici di natura tribale sia all’editor del personaggio che a quello delle abitazioni, le quali potranno essere anche delle palafitte. Sicuramente, la novità più importante riguarda la possibilità di effettuare nuove attività in mare aperto, come giocare con i delfini, usare le moto d’acqua, nuotare e trasformarsi in sirene o tritoni, che potranno essere personalizzati a piacimento. Non mancheranno, inoltre, i caratteristici elementi sovrannaturali, legati questa volta agli spiriti della natura. Saranno presenti, ovviamente, anche nuovi lavori tra cui il bagnino, il pescatore, il sommozzatore e l’operatore per l’ambiente, il quale dovrà raccogliere l’immondizia sparsa sull’isola per migliorare l’ecosistema della stessa, che avrà un impatto sulla vita degli isolani anche sul lato estetico. L’espansione arriverà il 21 giugno su PC e il 16 luglio su PS4 e Xbox.