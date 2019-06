Madden NFL 20: mostrato il titolo di football all’EA Play

Durante l’EA Play 19, Electronic Arts ha mostrato l’altro suo titolo sportivo forte (specie negli Stati Uniti). Dopo FIFA 20, è stato infatti il turno di Madden NFL 20, gioco sul football americano. Nella mezz’ora a disposizione, sono state mostrate le novità che arriveranno nel nuovo capitolo della serie.

Madden NFL 20: si punta ai quarterback

Una delle maggiori novità introdotte riguarda la modalità Face of the Franchise, una carriera in cui creare il proprio quarterback. Un viaggio che parte dal college, con i playoff del College Football National Championship, e il successivo draft per dare inizio alla propria carriera da star di una franchigia NFL. Volto del trailer e della cover dell’edizione 20 è Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs. Tornano le modalita Frachise e Ultimate Team, e arriva un sistema di progressione di abilità nuovo, il Superstar X-Factor, che mostra la personalità e le caratteristiche dei giocatori della NFL. Madden NFL 20 uscirà il 2 agosto 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Noi vi lasciamo ai video qui sotto (l’intera live e il trailer della modalità Face of the Fanchise).