The Last of Us Part II: Santaolalla condivide una traccia della colonna sonora

The Last of Us Part II, insieme a Death Stranding, è sicuramente una delle esclusive Sony più attese dai possessori di PlayStation 4, ma ultimamente la casa giapponese è stata molto parca nell’elargire nuove informazioni sul gioco dei Naugthy Dog. Fortunatamente qualcosa, non molto a dire il vero, è stato pubblicato da Gustavo Santaolalla su instagram.

The Last of Us Part II: il vincitore del premio Oscar ci da un assaggio della colonna sonora

Il compositore argentino, due volte vincitore dell’Oscar per la migliore colonna sonora, autore della colonna sonora del primo The Last of Us e ora al lavoro sul sequel, ha utilizzato il famoso social network per darci un assaggio della colonna sonora del gioco. Potete prendere visione dell’opera dell’artista sul suo instagram personale cliccando qua.

Come ben sappiamo Sony ha deciso di non partecipare all’E3 2019, ma la speranza di tutti è comunque quella di vedere presto qualcosa a riguardo del gioco Naugthy Dog.