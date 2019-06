Gli Oliver Onions aprono il concerto d’apertura del ComicsFest: “l’amore che ci date è la nostra linfa vitale”

Oliver Onions | Gli Oliver Onions non si sono risparmiati ieri sera al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, dove il fantastico duo composto dai fratelli De Angelis, ha intrattenuto il pubblico con oltre due ore di musica, inaugurando così l’edizione 2019 di ComicsFest, un week-end dedicato a cosplay e fumetti, ma anche musica, cinema e TV; un momento ricco di incontri, ospiti d’eccezione, tra cui Omar Fantini (comico e conduttore TV), Adrian Fartade (divulgatore scientifico), Luna (cantante), Alberto Pagnotta (imitatore noto per i suoi video su YouTube), Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay (cosplayer professionista), Leo Ortolani (icona del fumetto italiano e creatore di Rat-Man), Claudio Sciarrone (disegnatore Disney), Simone Sio Albrigi (fumettista e Youtuber), Pietro Ubaldi (doppiatore), Giorgio Vanni (cantante e autore di sigle di cartoni animati).

Oliver Onions: “Siamo più legati alla melodia”.

Attraverso un viaggio nel passato più di trent’anni di loro grandi successi, Maurizio e Guido hanno intrattenuto il pubblico con la loro musica – nostalgica e intensa allo stesso tempo – che ha riportato indietro del tempo tutti i presenti, dagli adulti ai bambini, e a coloro che erano bambini all’epoca dei loro successi; ospiti perfetti per l’apertura della manifestazione.

Li abbiamo incontrati dopo il concerto per farci raccontare qualche altro dettaglio della loro carriera, davvero ricca e che ha coperto vari generi e colonne sonore diverse, tanto che, scherzando (ma forse non troppo) ci hanno confessato che, perché no, avrebbero partecipato volentieri alle colonne sonore dei film targato Disney. Ma, seppur con una corriera così longeva, alcuni generi musicali oggi sono molto diversi. Qual è il loro pensiero sul modo di fare musica degli tristi più giovani? “Se fossimo nati oggi avremmo avuto a che fare con un tipo di musica più da vedere che da sentire, ma la nostra indole ce lo impedisce, siamo più legati alla melodia, senza necessità di conoscere chi la sta eseguendo. Cos’è in fondo la globalizzazione musicale? Apprezzare un elemento musicale anche se non si riconoscono le parole”.

Gli Oliver Onions hanno catalizzato l’attenzione di tutti al ComicsFest 2019.

Questi intramontabili artisti hanno dato il via nel modo migliore al ComicsFest 2019, ma quello che ci rimarrà impresso da questo incontro è la passione e la dedizione pura al loro lavoro e verso tutti i loro fan, spiegata così: “Per noi l’amore che ci date è una grande gioia, la nostra linfa vitale. Non è mai un peso, la nostra musica è per tutte le generazioni. Dopo la notra lunga pausa, abbiamo deciso di tornare soprattutto per restituire un po’ di amore che il nostro pubblico ci ha sempre dato”.

Per tutti gli altri ospiti e il programma completo della manifestazione in corso a Villafranca di Verona, vi lasciamo al sito ufficiale di ComicsFest 2019.